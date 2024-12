Sean O'Malley promete se afastar das redes sociais para focar na carreira em 2025

Depois de reinar por um ano no peso-galo (61 kg) do UFC, Sean O'Malley acabou perdendo o posto de campeão para Merab Dvalishvili, em setembro deste ano. Agora, para recuperar o trono da divisão, 'Sugar' - como o americano é conhecido - está disposto a abrir mão de algumas coisas para focar apenas suas atenções ainda mais na carreira de lutador profissional.

Um dos atletas de MMA com maior atuação na internet, O'Malley decidiu se afastar das redes sociais e deixará o comando de seus perfis online para uma equipe especializada que trabalha com ele. A notícia foi divulgada pelo próprio lutador, através da ferramenta 'stories' da sua conta oficial no 'Instagram', ironicamente (veja abaixo).

"2025, eu vou apagar todas as redes sociais do meu telefone até minha próxima luta. Minha equipe vai administrar minhas redes sociais. Nós ainda vamos produzir conteúdo, mas eu preciso me desintoxicar do meu celular. Vou focar em alcançar meu potencial máximo como um atleta e um pai", anunciou O'Malley.

Próxima luta de Sean O'Malley

Ainda não há nenhuma definição quanto à próxima luta de Sean O'Malley no octógono do UFC. Pouco depois de sua derrota para Merab Dvalishvili, que decretou o fim de seu reinado no peso-galo da organização, o próprio lutador americano revelou que precisaria passar por uma cirurgia que o deixaria de molho por algum tempo.

Seu algoz chegou a oferecer uma revanche imediata, mas esta possibilidade já não existe mais. Isso porque o Ultimate se apressou para marcar a primeira defesa de título do campeão georgiano, que vai enfrentar o russo Umar Nurmagomedov no próximo dia 18 de janeiro, no UFC 311, na Califórnia (EUA).