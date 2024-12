São Paulo acerta renovação de contrato com Camilinha até o fim de 2025

Neste sábado, o São Paulo anunciou a renovação de contrato com Camilinha, camisa 10 da equipe, até o final de 2025. O vínculo anterior da jogadora era válido até o final desta temporada. A meio-campista do Tricolor celebrou o novo acordo e projetou o próximo ano.

"Eu tive um ano incrível aqui no São Paulo e eu acho que voltei a me destacar no cenário do futebol brasileiro. Então, foi muito gratificante pra mim todos esses momentos que eu vivi aqui, e saber que nós temos mais um ano pela frente faz eu me desafiar ainda mais", disse Camilinha.

Camilinha chegou no São Paulo no início de 2024, quando assinou um contrato válido por uma temporada. Porém, a atleta estreou apenas em março, contra o Cruzeiro, na rodada inaugural do Brasileirão.

Defendendo o Tricolor paulista, a camisa 10 participou de 27 jogos. No período, Camilinha marcou quatro gols e foi peça chave na campanha vice-campeã do São Paulo no Brasileirão e, consequentemente, na vaga para a Libertadores de 2025, a primeira do clube.

As grandes atuações renderam à Camilinha o retorno à Seleção Brasileira. Após quatro anos afastada, a jogadora foi convocada pelo técnico Arthur Elias para a disputa de dois amistosos contra a Austrália que aconteceram nos dias 28 de novembro e 1º de dezembro.