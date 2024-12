Santos vê novela por novo técnico se arrastar e pode ficar sem Gustavo Quinteros

O Santos está enfrentando sérias dificuldades no mercado para encontrar um novo técnico. O time está sem ninguém desde o dia 18 de novembro e está vendo Gustavo Quinteros, plano A da diretoria, ficar cada vez mais distante.

O argentino naturalizado boliviano está perto de renovar o seu contrato com o Vélez Sarsfield. A tendência é que ele defina essa questão no começo da próxima semana. O clube argentino encerra a temporada de 2024 neste sábado, quando enfrenta o Estudiantes, pelo Trofeo de Campeones.

Quinteros não vai ao jogo, mas não tem nada relacionado ao interesse do Peixe. Ele estará no casamento de sua filha e, por isso, foi liberado pela diretoria do Vélez.

"Infelizmente devo informar que não poderei estar presente na próxima partida entre Vélez e Estudiantes. Desta vez decidi priorizar minha família e estar com minha filha nesta ocasião importante. Fizemos todo o possível para alterar a data, mas não foi possível", comunicou o técnico.

"Quero transmitir tranquilidade a todo o povo de Vélez. O meu empenho e de toda a comissão técnica na preparação para este jogo tem sido o mesmo de sempre, trabalhando com total dedicação e cuidado em cada detalhe. Estarei acompanhando o desenvolvimento do jogo em todos os momentos, colaborando ativamente com minha comissão técnica e apoiando a equipe do início ao fim", completou.

O presidente Marcelo Teixeira tinha total confiança em um desfecho positivo. O mandatário, inclusive, chegou a afirmar, mais de uma vez, que o Santos já tinha um novo técnico e que ele estava participando do planejamento.

O cenário, porém, mudou. Gustavo Quinteros é querido no Vélez, que está o convencendo a ficar na Argentina. O treinador ganhou bastante prestígio no último domingo, após a conquista do título do Campeonato Argentino.

Quinteros tem 59 anos e começou na carreira como técnico em 2005, após pendurar as chuteiras. Desde então, soma experiências em times como Blooming-BOL, Emelec-EQU, Al-Nassr, Universidad Católica-CHI, Tijuana-MEX e Colo-Colo-CHI, além das seleções equatoriana e boliviana.

O Santos está sem treinador desde a metade de novembro, quando demitiu Fábio Carille um dia após a conquista da Série B do Brasileirão.

Ano que vem, o Peixe irá disputar a Série A do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Campeonato Paulista, além de um torneio amistoso nos Estados Unidos em janeiro.