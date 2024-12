Racismo de jogadora do River Plate interrompe partida e Grêmio avança à final da Ladies Cup

Um episódio de racismo interrompeu a partida entre River Plate e Grêmio na sexta-feira, no Canindé, pela Ladies Cup. As jogadoras gremistas deixaram o gramado antes do término do primeiro tempo após Candela Díaz, atleta da equipe argentina, imitar um macaco diante do gandula que trabalhava à beira do campo.

Incomodadas, as jogadoras gremistas tiraram satisfação e também foram alvo de injúrias raciais por parte das adversárias. O incidente ocorreu após o Grêmio empatar por 1 a 1 o confronto, que valia uma vaga na decisão da competição. Após 30 minutos de paralisação, seis atletas do River Plate foram expulsas e, consequentemente, o árbitro encerrou a partida.

"Um boletim de ocorrência foi registrado na delegacia responsável e faremos todo o possível para que o caso resulte em punição para as responsáveis", explicou o Grêmio, em comunicado. "Não aceitamos esse tipo de situação e aproveitamos para reforçar o nosso compromisso contra todo e qualquer tipo de preconceito e discriminação", protestou o clube.

Os comunicados emitidos pelo Grêmio e pela organização do torneio foram corroborados pelo clube argentino. "O River Plate manifesta seu mais absoluto repúdio diante dos gestos discriminatórios ocorridos no jogo com o Grêmio pela Ladies Cup. O clube está tomando as medidas disciplinares correspondentes e continuará trabalhando para erradicar este tipo de conduta."

Dois gandulas, uma jogadora e o preparador físico do Grêmio, quatro atletas argentinas e representantes da organização do torneio foram ouvidos na delegacia.

"Demoramos tanto para ter um espaço como esse no futebol feminino. Falamos que o racismo está acabando no mundo, mas sempre acontecem casos como esse. É um absurdo o que passamos aqui. É difícil lutarmos por uma causa como o futebol feminino e termos de encarar situações como essa. Até quando vamos viver isso?", afirmou a técnica gremista Thaíssan Passos.

Com a impossibilidade de dar sequência ao jogo com as expulsões, o Grêmio foi declarado vencedor por 3 a 0 e enfrenta o Bahia na decisão da Ladies Cup, neste domingo, às 16 horas, no Canindé.