Presidente do Santos estimula negociações com rivais de São Paulo

Do UOL, em Santos (SP)

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, estimula negociações com Corinthians, Palmeiras e São Paulo.

O que aconteceu

Teixeira entende que os grandes clubes de São Paulo precisam estreitar relações. Essa aproximação se refletiria no mercado da bola.

TEle defende que os "coirmãos" do estado mantenham a rivalidade apenas dentro do campo e deem preferência uns aos outros por negociações.

O Santos procurou o Palmeiras por Rony e Zé Rafael e o São Paulo por Luciano e Galoppo. Há também a ideia de discutir nomes com o Corinthians.

O mandatário santista tem boa relação com Augusto Melo (Corinthians), Leila Pereira (Palmeiras) e Julio Casares (São Paulo). As conversas são periódicas e incluem outros temas, como o calendário.

Um combinado entre os clubes é "não se furarem". Em caso de interesse em jogador ou técnico, o código é comunicar os presidentes. Foi assim quando o Corinthians procurou Fabio Carille no meio do ano.

A expectativa do Peixe é conseguir reforços dos rivais. Em contrapartida, Corinthians, Palmeiras e São Paulo ainda não demonstraram interesse por atletas do Santos, que volta à Série A do Brasileirão.