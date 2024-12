Pesquisão 2024: qual o jogador mais 'gente boa' do futebol brasileiro

O volante Fernando, do Internacional, foi eleito o jogador mais 'gente boa' do futebol brasileiro em 2024 na opinião dos atletas ouvidos pelo Pesquisão UOL.

Fernando teve 13,5% dos votos. A segunda colocação teve um empate quádruplo com 8,7% dos votos: Deyverson, do Atlético-MG, Renê, do Internacional, e Lucas Moura e Rafinha, ambos do São Paulo.

Outros três jogadores empataram logo abaixo com 5,4%: Alan Patrick, do Inter, Nenê, do Juventude, e Yuri Alberto, do Corinthians.

15 jogadores completam a lista dos citados pelos atletas que votaram, todos com 2,7% dos votos: Alisson (São Paulo), Cássio (Cruzeiro), Everton Ribeiro (Bahia), Felipe Anderson (Palmeiras), Flaco López (Palmeiras), Gabriel Mercado (Inter), Gustavo Scarpa (Atlético-MG), James Rodríguez (ex-São Paulo), Kanu (Bahia), Léo Ortiz (Flamengo), Lucas Silva (Cruzeiro), Madson (Athletico), Matheus Henrique (Cruzeiro), Rodrigo Caio (Grêmio) e Rony (Palmeiras).

"Qual o jogador mais 'gente boa' do futebol brasileiro", foi a pergunta feita pelo UOL aos atletas.

Em 2023, Deyverson venceu a categoria com 23,2% dos votos. Além dele, somente outros dois foram citados naquela pesquisa e apareceram novamente na eleição deste ano: Cássio e Rafinha.

O que é o Pesquisão do UOL

O Pesquisão 2024 do UOL foi respondido de forma anônima por 38 jogadores da Série A do Campeonato Brasileiro. As respostas foram computadas até o dia 15 de dezembro.