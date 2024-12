Patrik Schick marca quatro vezes e comanda goleada do Bayer Leverkusen no Campeonato Alemão

Comandado pelo faro de artilheiro de Patrik Schick, o Bayer Leverkusen não tomou conhecimento do Freiburg neste sábado e goleou o rival pela contagem de 5 a 1. Iluminado, o atacante checo foi o destaque da partida ao balançar as redes quatro vezes. Florian Wirtz completou o placar elástico enquanto Vincenzo Griffo descontou para os visitantes.

O resultado deixa a equipe do técnico Xabi Alonso na segunda colocação da competição com 32 pontos, a quatro do líder Bayer de Munique. O revés complicou as pretensões do Freiburg de buscar uma aproximação junto ao pelotão de frente. O time permanece estacionado na parte intermediária da classificação e soma 24 pontos.

O campeonato agora será interrompido por causa do período de Natal e ano novo e só volta em janeiro. No dia 10, o Leverkusen visita o Borussia Dortmundo para manter o embalo no torneio. Já o Freiburg recebe o Kiel no dia seguinte.

Apesar do resultado, o Bayer só conseguiu fazer o primeiro gol no fim da etapa inicial. Patrik recebeu um bom passe de Florian Wirtz na área e encobriu o goleiro com uma bela cavadinha. Assim, os donos da casa foram para o intervalo com a modesta vantagem de 1 a 0.

No segundo tempo, porém, o cenário mudou. Aos seis minutos, Palacios deu assistência na medida para a conclusão de Wirtz que chutou de primeira e ampliou. O Freiburg não demorou a dar a resposta e diminuiu logo depois. Vincenzo Griffo teve liberdade para fazer o domínio na entrada da área e descontou.

Mas a dobradinha Wirtz/Schick continuou a fazer a diferença em campo. Em um cruzamento do companheiro, o artilheiro da partida voltou a mostrar seu oportunismo para cabecear firme e não dar chance de defesa para o goleiro rival: 3 a 1 aos 22.

Atordoado, o Freiburg foi vazado mais duas vezes em um intervalo de três minutos. Aos 31, Patrik Schick mais uma vez foi acionado na área e bateu firme. No quinto e último gol, ele aproveitou cobrança de escanteio de Grimaldo para fazer mais um de cabeça na partida e selar a goleada.

A rodada do Alemão teve mais cinco partidas neste sábado. O Bremen goleou o Union Berlín por 4 a 1 jogando em casa. Já o Mainz superou o Frankfurt por 3 a 1 atuando como visitante. Nas outras três partidas, o Borussia Monchengladbach ganhou do Hoffenhein por 2 a 1, o Kiel fez 5 a 1 no Augsburg e o St. Pauli levou a melhor sobre o Sutttgart por 1 a 0.