Palmeiras não cogita negociar Ríos e quer mantê-lo até o Super Mundial

O Palmeiras quer manter Richard Ríos em seu elenco mesmo com a possível contratação de Andreas Pereira, que joga na mesma posição do colombiano.

O que aconteceu

Abel Ferreira quer manter Ríos no elenco, e colombiano só deverá ser negociado após o Super Mundial. O clube irá vender jogadores para bancar as contratações milionárias de Facundo Torres, Paulinho e talvez Andreas, mas a ideia é que elas aconteçam apenas após o Mundial disputado no meio da temporada.

Contratação de Andreas Pereira não depende de Richard Ríos. Como informou André Hernan, colunista do UOL, o Palmeiras tenta fechar a contratação de Andreas em uma compra direta, sem envolver jogadores como fez no acordo por Paulinho. O Palmeiras gostaria de contar com os dois atletas no elenco, ainda mais pelo número de jogos de 2025.

Palmeiras renovou com Ríos justamente para se blindar do interesse europeu. Em setembro, o Alviverde deu uma valorização salarial ao atleta e manteve a multa rescisória em 100 milhões de euros (R$ 638 milhões na cotação atual).

Ríos viveu 2024 dos sonhos com titularidade no Palmeiras e na Colômbia. O jogador de 24 anos aproveitou que Zé Rafael teve um ano com muitas lesões e tomou conta da função de camisa 8 no time de Abel Ferreira. O sucesso no Alviverde o levou à seleção colombiana e Ríos foi um dos destaque na campanha do vice-campeonato da Copa América.

Diversos clubes da Europa procuraram Ríos após sucesso na Copa América. O West Ham entrou em contato com o Palmeiras, mas a diretoria não abriu conversas. Clubes da Itália, França e Turquia fizeram sondagens pelo atleta.

Richard Ríos tem contrato com o Palmeiras até dezembro de 2028.