Palmeiras aproveitou 'brecha' dada por Andreas para avançar em negociação

O meio-campista Andreas Pereira virou alvo do Palmeiras no mercado da bola após o Alviverde descobrir que o atleta já teria aceitado mudar de clube na última janela de transferências.

O que aconteceu

O Olympique de Marselha enviou uma proposta ao Fulham na janela do meio do ano, mas não houve acordo. O atleta queria que a transferência se concretizasse e lamentou o fato publicamente.

De fora [da Inglaterra], chegou [proposta] do Marselha, a gente conversou, e infelizmente não deu. Nos últimos dias [da janela] também [recebeu proposta] do Nottingham Forest. Foram os clubes que chegaram mais perto de contratar, mas teve bastante interesse. Andreas Pereira, em entrevista à PL Brasil no final de novembro.

A diretoria palmeirense entendeu que um bom projeto poderia balançar o atleta, buscou o estafe do atleta e recebeu "ok" do jogador para as negociações prosseguirem — ainda mais com a disputa do Super Mundial de Clubes no ano que vem, enquanto o Fulham só disputa os campeonatos nacionais na Inglaterra.

Andreas resolveria uma prioridade do Palmeiras nesta janela de transferências. O elenco ficará desfalcado para a posição de 8 e Abel quer um reforço para a posição: Menino deve fechar com o Atlético-MG na troca por Paulinho e Zé Rafael pode ser negociado. Andreas chegaria para competir com Richard Ríos por posição.

Fulham considera Andreas intocável no elenco e é empecilho para o negócio. Na última janela de transferências, o Atlético de Madri e alguns clubes da Itália também tentaram contrata-lo e o Fulham bateu o pé pela permanência.

O time de Andreas faz uma campanha de meio de tabela nesta temporada do Campeonato Inglês. A equipe ocupa a 8ª posição com 24 pontos conquistados em 16 jogos, são seis vitórias, seis empates e quatro derrotas.

Por que Andreas é "intocável" no Fulham?

Andreas Pereira, do Fulham, comemora seu gol durante partida contra o Liverpool pelo Campeonato Inglês. Imagem: Byrne/PA Images via Getty Images

Andreas teve ótimos números em participações em gols para um meio-campista desde que chegou no Fulham.

Em 2022/23 disputou 38 jogos, marcou 5 gols e deu 6 assistências.

Já na temporada 2023/24 foram 44 jogos, 3 gols e 8 assistências.

Na atual temporada pelo Fulham são 15 jogos e 2 gols. Ele foi titular em 13 partidas, o que mostra sua importância no time.