Mercado: Ligação de Memphis para Pogba, e Palmeiras mira dupla como plano B

Os destaques do dia do mercado da bola tiveram o Trio de Ferro paulista em alta.

Destaques deste sábado (20)

Memphis Depay liga para Paul Pogba junto de diretor do Corinthians. Em mais um capítulo da nova novela que cerca o Alvinegro paulista, o atacante holandês publicou uma foto em que aparece, junto de Pedro Silveira, falando por vídeo com o meia francês. Ele escreveu: "Sempre ótimas conversas com meus amigos".

Palmeiras tem "planos B" caso não avance por Andreas Pereira. O meia ex-Flamengo segue como prioridade, mas o Alviverde mira alternativas para caso o negócio mele com o Fulham. As opções são Bitello, do Díonamo Moscou, e Villasanti, do Grêmio.

São Paulo mostra interesse em Esteves, ex-Palmeiras hoje no Vitória. O Tricolor paulista procurou o estafe do atleta, mas ouviu que não foi o primeiro a procurar o lateral esquerdo de 24 anos que foi revelado no rival alviverde. A posição é a prioridade do time para 2025.

Palmeiras não cogita vender Ríos até o Super Mundial. O técnico Abel Ferreira quer manter o meia colombiano para a disputa do torneio da Fifa. Depois do torneio, ele deve ser negociado para bancar as contratações milionárias do clube para 2025.