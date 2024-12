Memphis e diretor do Corinthians ligam para Pogba: 'Sempre ótimas conversas'

O atacante Memphis Depay agitou a torcida do Corinthians na tarde deste sábado. Ele publicou um registro nas suas redes sociais de uma ligação de vídeo com o meio-campista francês Paul Pogba, ao lado do diretor financeiro do time do Parque São Jorge, Pedro Silveira.

Na foto, o holandês aparece junto com o dirigente do clube alvinegro segurando um celular que exibe o rosto de Paul Pogba, aparentemente deitado, em uma chamada de vídeo.

Depay ainda deixou um recado no post. "Sempre ótimas conversas com meus amigos", escreveu o jogador.

A possibilidade de Paul Pogba se transferir ao Corinthians ganhou força ao longo da última semana. O jogador disse, em entrevista recente, que jogaria de graça no clube paulista por conta de sua amizade com Memphis Depay. Depois, o francês publicou uma foto em suas redes sociais com a camisa do Brasil, o que agitou a torcida alvinegra.

O presidente do Timão, Augusto Melo, chegou a se manifestar sobre o assunto a esfriou os rumores dizendo que 'não existe nada' neste momento. Pouco depois, um site de acompanhantes ofereceu publicamente um aporte financeiro à diretoria alvinegra para contratar o francês, mas o clube publicou uma nota e afirmou que não abriu negociação com a empresa.

Publicamente, o Corinthians nega qualquer negociação com Pogba. Em contato com pessoas da diretoria do clube, a reportagem ouviu que não há tratativas em andamento.

Pogba está suspenso do futebol desde agosto de 2023, quando testou positivo para testosterona depois de um jogo contra a Udinese, pela primeira rodada do Campeonato Italiano. O atleta rescindiu contrato com a Juventus em meados de novembro e, desde então, está sem clube.

A pena inicial do francês era de quatro anos, mas a Corte Arbitral do Esporte reduziu para 18 meses. Assim, o meio-campista está liberado a atuar a partir de março de 2025.

A reportagem apurou que, com o sucesso de Memphis Depay, o Corinthians tem o interesse de fazer mais contratações de impacto para a próxima temporada, e para isso contaria com o aporte da patrocinadora Esportes da Sorte.