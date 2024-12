Lionel Messi mostra coleção impressionante de camisas da seleção da Argentina

O craque argentino Lionel Messi, que defende as cores do Inter Miami, mostrou nas redes sociais um lugar especial de sua residência. No local, o astro tem uma coleção de camisas da seleção argentina que ele usou ao longo da carreira.

No acervo, os uniformes estão separados por ordem cronológica. É possível visualizar na imagem camisas utilizadas por Lionel Messi nas campanhas vitoriosas da Argentina nas Copas Américas de 2021 e de 2024. O craque também guarda camisas da Copa do Mundo do Catar de 2022, vencida pelos argentinos.

Os quadros em que estão os uniformes estão pendurados nas paredes. Eles possuem descrição do jogo em questão e o resultado de cada partida disputada pelo astro argentino.

Campeão do mundo em 2022 com a seleção, Messi deixou em aberto a possibilidade de jogar o Mundial de 2026. "As coisas vão surgindo e eu não me adianto aos acontecimentos. Trato de curtir o dia a dia. Veremos quando chegar o momento, não gosto de acelerar o tempo. Tomara que eu possa seguir rendendo neste nível para me sentir bem e estar feliz. Eu me preocupo mais com isso do que com se vou jogar (a Copa) ou não", disse o atleta ao jornal "Marca".

Lionel Messi está de férias desde o mês de novembro. O Inter Miami, time do craque, volta a jogar no dia 18 de fevereiro de 2025, pela Copa dos Campeões da Concacaf.