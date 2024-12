Kaio Jorge fala sobre sentimento no Cruzeiro e planos de voltar à Europa no futuro

Após sete gols em 23 jogos pelo Cruzeiro, o atacante Kaio Jorge planeja melhorar de desempenho na temporada 2025. A volta ao futebol brasileiro, depois da passagem pela badalada Juventus e pelo Frosinone, ambos da Itália, é uma forma de o atleta recuperar a motivação na carreira.

"Eu queria voltar ao Brasil e, depois de umas férias, surgiu o interesse do Cruzeiro, pensei em voltar e sentir o calor da torcida. O Cruzeiro é um grande clube e está se recuperando depois de alguns anos difíceis, e estou feliz por fazer parte disso", afirmou, em entrevista ao FlashScore.

Kaio Jorge recebe a oportunidade de vestir a camisa 9 de um clube que já contou com Ronaldo Fenômeno em seu elenco, nos anos 1990. Ele relembra o contato que teve com o ídolo.

"Dele, eu nunca vou me esquecer quando me premiou na Copa do Mundo Sub-17 que ganhamos com o Brasil em 2019. Eu não esperava encontrá-lo lá, foi uma surpresa maravilhosa ver que ele iria me dar a medalha. E agora, eu tenho a camisa 9 do Cruzeiro, algo que me faz sentir importante", exaltou.

Com apenas 22 anos, Kaio Jorge considera que ainda pode sonhar com uma nova experiência no futebol europeu. Basta mostrar um bom desempenho no Cruzeiro.

"Eu gostaria de tê-la se me sentir bem, é claro. Definitivamente, eu me sinto mais preparado agora, e meu objetivo em geral é voltar a jogar em uma das principais ligas europeias. Mas primeiro quero fazer história no Cruzeiro", disse o centroavante.