John Kennedy acerta últimos detalhes e irá deixar o Fluminense

O Pachuca está muito próximo de anunciar um reforço do futebol brasileiro. O atacante John Kennedy, do Fluminense, deve ser oficializado nas próximas horas pela equipe mexicana, que recentemente perdeu a final da Copa Intercontinental para o Real Madrid, da Espanha.

Na negociação, as últimas arestas com o Fluminense foram aparadas, segundo informações do jornalista César Luis Merlo. Assim, a transferência está concretizada por empréstimo de um ano com opção de compra. Resta, portanto, as partes assinarem os documentos.

Contratado pelo Fluminense ainda nas categorias de base, John Kennedy encerra sua história no time profissional do Tricolor das Laranjeiras com 21 gols em 94 jogos.

O atacante estará sempre na memória dos torcedores. John Kennedy marcou o gol que assegurou o inédito título da Libertadores de 2023 ao Fluminense na prorrogação, na final contra o Boca Juniors, da Argentina, disputada no Maracanã.