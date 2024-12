Internacional anuncia atacante para o time feminino

O Internacional confirmou mais um reforço para a equipe feminina na temporada 2025. Neste sábado, o time de Porto Alegre anunciou a contratação da centroavante Anny Marabá.

Aos 22 anos, a atleta chega ao novo clube com um contrato de duas temporadas, válido até dezembro de 2026.

Anny Marabá começou a carreira no futebol paraense, com a camisa do Paysandu, em 2019. Depois, passou por duas equipes cariocas: os tradicionais Vasco e Flamengo.

Em 2024, Anny Marabá defendeu as cores do Atlético-MG. Em 16 jogos pelo Galo, ela marcou sete gols e, por isso, chamou a atenção do Colorado.

Ficha técnica:

Nome completo: Anny Caroline Freitas da Silva



Data de nascimento: 08/05/2002



Cidade natal: Marabá - PA



Posição: Centroavante



Clubes: Paysandu, Vasco, Flamengo e Atlético Mineiro.