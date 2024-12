Haaland defende Guardiola após nova derrota do City e diz: Tenho de ser melhor

O Manchester City sofreu nova derrota na temporada neste sábado. O time de Pep Guardiola visitou o Aston Villa, no Villa Park, e foi superado pelo placar de 2 a 1, pelo Campeonato Inglês. Nas últimas doze partidas da temporada, o time celeste perdeu nove vezes, empatou dois jogos e ganhou somente uma vez. Apesar do momento complicado, o centroavante Erling Haaland saiu em defesa do técnico espanhol.

"Ele venceu o Campeonato Inglês seis vezes sem sete anos, nunca vamos esquecer isso. Guardiola vai encontrar as soluções. Ele tem feito isso todos os anos. Nós ainda acreditamos nele, temos que trabalhar mais forte do que nunca agora", disse o norueguês em entrevista à TNT Sports.

Haaland também fez uma autocrítica após o novo revés do Manchester City. O jogador admitiu que não tem sido tão eficiente e assumiu parcela de culpa pelos resultados negativos.

"Claro que estamos desapontados, não está bom o suficiente. Eu não estou sendo bom o suficiente. Nós temos que continuar, precisamos acreditar e continuar trabalhando forte", afirmou Haaland.

"Temos de seguir. Primeiro, estou olhando para mim mesmo, não estou fazendo as coisas direito. Não estou aproveitando minhas chances. Tenho de ser melhor, não estou sendo bom o suficiente para a minha equipe", reconheceu.

O Manchester City soma 27 pontos na tabela da competição. Por causa do mau momento, o time de Pep Guardiola está na sexta posição, fora até da zona de classificação para a Liga Europa.