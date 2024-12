Fortaleza oficializa a chegada de Diogo Barbosa, ex-Fluminense

O Fortaleza anunciou neste sábado a contratação de Diogo Barbosa, ex-Fluminense. O lateral esquerdo assinou um contrato válido até 31 de dezembro de 2026, com opção de renovação por mais um ano. Ele chega ao Leão do Pici sem custos.

Diogo Barbosa esteva no Tricolor Carioca desde 2023. Ao todo, foram 67 gols, um gol e três assistências, além dos títulos da Libertadores e da Recopa Sul-Americana. Neste ano, ele entrou em campo em 41 oportunidades.

Mais um reforço chegando no Laion! ?? O lateral-esquerdo Diogo Barbosa está #FechadoComOLeão até dezembro de 2026, com opção de renovação por mais um ano. O atleta chega ao Leão do Pici sem custos. Multicampeão com as conquistas do Brasileirão, Duas Copas do Brasil e... pic.twitter.com/ZCnzRCeLjc ? Fortaleza Esporte Clube ? (@FortalezaEC) December 21, 2024

"Um lateral de uma carreira excelente, sempre passando por grandes clubes, títulos e conquistas. É um lateral de muita intensidade, chamou muita atenção do Vojvoda, que pediu a contratação dele ao enfrentá-lo algumas vezes e viu as qualidades técnicas e a intensidade que ele gosta", disse Marcelo Paz, CEO do Fortaleza.

"Era uma opção do treinador e conseguimos trazê-lo. Estava em fim de contrato, nós conversamos com o atleta e o Fluminense permitiu o diálogo. Estamos felizes com essa vinda, ele chega muito motivado para nos ajudar nas campanhas dos próximos anos", completou.

O lateral esquerdo também coleciona passagens por outros clubes do futebol brasileiro, como Cruzeiro, Palmeiras, Vasco e Grêmio.

"Um atleta que teve mais de 40 partidas neste ano pelo Fluminense sendo titular em boa parte da Série A. Um jogador acostumado a jogar grandes competições e traz no seu currículo ser campeão nessas competições, atuando sempre por clubes de grande expressão no futebol brasileiro. O Diogo já vinha sendo monitorado já há algum tempo pelo clube e, nesta janela, houve a possibilidade de fechar a sua contratação", exaltou o Diretor de Futebol Alex Santiago.

"Acostumado a viver grandes objetivos, então chega com muita gana e vontade de ajudar no nosso projeto, compreendendo o projeto do Fortaleza. Sem sombra de dúvidas, o Diogo vai vir pra cidade se adaptar, ser muito feliz aqui e ajudar o Fortaleza a lograr os objetivos que ele tem a longo e médio prazo buscando a ser uma equipe mais forte ainda", finalizou.