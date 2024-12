Felipe Melo negocia compra da SAF de clube da segunda divisão do Carioca

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Fora dos planos do Fluminense para a próxima temporada, Felipe Melo tem futuro indefinido dentro das quatro linhas. Fora dela, porém, negocia a compra da SAF de um tradicional clube do Rio.

É um processo bem diferente de tudo que vivi no futebol, mas, claro, minha experiência como jogador e até como gestor, vai ajudar muito no desafio. Mergulho neste novo universo com sócios e pessoas competentes ao meu lado e trago junto meu DNA vencedor Felipe Melo.

O que aconteceu

Felipe Melo negocia a aquisição de 90% das ações da SAF do Americano. O time, atualmente, está na Série A2 do Rio, e ficou apenas uma posição acima da zona de rebaixamento na última edição do torneio — à frente de Serrano e Artsul.

O jogador terá parceria com o Grupo Boston City, do empresário Renato Valentim. O processo está caminhando e há um acordo assinado com termos pré-fixados em relação a valores de investimento.

"Nosso objetivo é reestruturar o clube para que o Americano, um time de grande tradição, volte a ter bons momentos no cenário do futebol", celebra Renato Valentim.

O Americano é um clube de Campos dos Goytacazes. A equipe já frequentou a elite do futebol carioca e foi vice-campeão em 2002, ano em que o Fluminense alcançou o alto do pódio.

Felipe Melo fora dos planos do Flu

Felipe Melo não vai ficar no Fluminense, ao menos como jogador. Mário Bittencourt, presidente do Tricolor, disse, em entrevista coletiva, que o clube já comunicou ao volante a decisão, mas deixou portas abertas para ele cumprir outra função nas Laranjeiras.

Já conversamos e comunicamos que ele não segue conosco como atleta do Fluminense. Tenho muita gratidão por ele e, por isso, o comunicamos de maneira muito transparente. Ele está de férias, vai voltar ao Brasil no final de dezembro e temos uma conversa marcada. Acreditamos que, se ele tiver interesse em nos ajudar em outras coisas no clube... Não no departamento de futebol profissional, mas no futuro como um profissional a contribuir no Fluminense Mario Bittencourt

"Não sei o que ele decidiu da carreira, se vai querer jogar mais um ano em outro lugar, certamente terá propostas. Pode querer mudar de ramo, cabe a ele, mas como gratidão por ter sido nosso capitão e por tudo o que fez, temos essa conversa marcada. Mas não teremos Felipe Melo no campo em 2025", completou.