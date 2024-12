Colunistas: O que fase de rebaixado de Guardiola deixa de recado ao Brasil?

Do UOL, em São Paulo

O Manchester City perdeu mais uma neste sábado (21), engatando a terceira derrota seguida, e passa por uma fase tenebrosa. O clube comandado por Pep Guardiola só venceu um dos 12 últimos jogos e registra aproveitamento de time rebaixado, tendo conquistado menos de 14% dos pontos disputados.

A partir disso, o UOL questionou seus colunistas sobre qual recado a crise vivida pelo time de Guardiola, atual campeão inglês, deixa para o futebol brasileiro e internacional. Confira abaixo.

Respostas

Guardiola é um vencedor, mas a fase é claramente terrível. O elenco é muito bom e ele idem, porém a sequência de maus resultados está se prolongando além da conta. Não creio que uma mudança de treinador seja a solução, mas talvez seja o momento de mudar algumas peças. Haaland, por exemplo, parecia um cone contra o Aston Villa. Um 'chá de banco' pode ser uma boa para o craque norueguês. Uma hora o City 'vira a chave' e melhora. Até o Corinthians conseguiu isso no Brasileiro, porque o City não conseguirá?

Milton Neves

Até Guardiola, com o elenco que tem e com os petrodólares à disposição, tem seus momentos ruins e mostra que é impossível ganhar sempre. A lição é a mesma que nós temos muita dificuldade de aprender no Brasil: só um vai ganhar o campeonato e isso não significa que os outros 19 são ruins. Mas nem mesmo isso vai servir de alguma coisa por aqui. Seguiremos imediatistas e pedindo cabeças.

Danilo Lavieri

A atual fase do City ressalta algo que estamos cansados de saber: não existe elenco imune a lesões. Nesse contexto, racionalizar calendários deveria ser a prioridade de todas as ligas.

Perrone

Ensina várias lições, uma delas e talvez uma das mais importantes, é que o futebol hoje é um jogo tão tático que a gente acha que a tática é resolve tudo, mas o fator psicológico, o fator humano, ainda é muito importante no campo de futebol. O City começou a perder por causa, talvez, da lesão do Rodri, mas hoje perde porque é um elenco em frangalhos, psicologicamente falando. É um time que não tem encontrado forças para reagir diante de uma situação com a qual esses jogadores, esse técnico, ninguém lá está acostumado. Por causa disso, hoje eles não sabem sair de uma maré de derrotas. Rafael Reis