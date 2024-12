Ex-UFC alerta para uso de coquilha em treino após fraturar o pênis

O uso da coquilha é obrigatório em lutas de MMA. Nos treinos, entretanto, o equipamento de segurança raramente é utilizado pelos lutadores. Mas na opinião do ex-atleta do UFC Mateus Mendonça, o 'Bocão', esse costume deveria mudar - a começar por ele próprio.

Recentemente, o lutador brasileiro - membro da equipe 'Chute Boxe Diego Lima' - sentiu na pele o perigo de treinar sem a proteção. Durante um treinamento de jiu-jitsu no Maranhão, sua terra natal, Mateus Bocão sofreu uma pancada na região pélvica e acabou fraturando o pênis.

A lesão o obrigou a passar por uma cirurgia de emergência logo após ser constatada, que o deixará de molho por ao menos dois meses, segundo recomendação médica. Enquanto se recupera em casa do procedimento realizado na última quinta-feira (19), Mateus Bocão conversou de forma exclusiva com a reportagem da Ag Fight para contar detalhes sobre o drama pelo qual passou e fazer um alerta a todos os colegas praticantes de esportes de combate.

"Eu estava treinando jiu-jitsu no Maranhão. Estava lá passando férias na casa da minha mãe. Fui treinar jiu-jitsu na academia do meu professor, um dia antes de voltar para São Paulo. No segundo rola, eu fui rolar com o Bruno e ele tacou o joelho nas minhas partes íntimas, quando estava tentando passar a guarda. Eu senti uma dor absurda e corri para o banheiro, começou a arder. Mas depois passou a dor e eu continuei. Quando eu já estava aqui (em São Paulo), um mês depois, treinando normalmente, sem dor, passei a notar alguns problemas. Comecei a mexer e tinha um caroço. Aí eu fui no hospital. Chegando lá, o médico fez um exame e já me transferiu de imediato para outro hospital para fazer essa cirurgia", contou Mateus.

Alerta aos colegas

O susto serviu de alerta para o lutador maranhense, que faz questão de avisar também os seus colegas. Se antes não tinha o hábito de se proteger nessa região, agora Mateus garante que não deixará de usar a coquilha em nenhum treinamento para o resto de sua carreira. E, consciente, o ex-atleta do UFC faz questão de aconselhar todos os lutadores, que, em sua visão, deveriam adotar esta prática também, a fim de evitar que passem pela mesma situação que ele.

"É bom que fica de alerta para todo mundo - todos os caras que treinam jiu-jitsu, grappling, MMA, tudo que tiver contato: usem uma coquilha para evitar acidente. Eu, a partir de hoje, pode ser qualquer treino, não treino mais sem coquilha (risos). Tem que se prevenir. Não machuca, evita acidente, evita várias coisas. Eu fazia sparring e não era acostumado a usar coquilha, nenhum treino. Quase ninguém tem o costume de treinar de coquilha, usa só na hora que vai lutar. Vou falar para todo mundo agora: usem a coquilha em qualquer situação. Porque a qualquer momento pode acontecer (um acidente). Nunca tinha acontecido isso comigo, foi a primeira vez, e olha o que aconteceu, tive que fazer uma cirurgia, tenho que ficar dois meses parado", afirmou Bocão.

Rifa

O período afastado também vai impactar na sua vida financeira. Morando em São Paulo (SP) de aluguel, o lutador também dá aulas de jiu-jitsu para complementar sua renda. Sem poder exercer suas atividades, Mateus Bocão decidiu fazer uma rifa - divulgada no seu perfil do 'Instagram' (veja abaixo) - para ajudar a manter as contas em dia.

"É uma rifa de algumas coisas do UFC que eu tenho. Porque eu vou passar dois meses sem dar aula, sem trabalhar. Eu trouxe minha família para cá: minha 'mina', minha filha, meu sobrinho também. A gente mora de casa alugada...", contou o maranhense, que já arrecadou cerca de R$1500 até o momento.

Aluno da equipe Chute Boxe Diego Lima, a mesma que levou Charles Do Bronx ao título peso-leve (70 kg) do Ultimate, Mateus Bocão conquistou um contrato com o maior evento de MMA do planeta através do 'Contender Series', em setembro de 2022. Credenciado por um currículo ainda invicto, o maranhense chegou com enorme expectativa no UFC, mas acabou deixando a organização presidida por Dana White sem nenhuma vitória sequer.

Em sua passagem pelo UFC, o atleta brasileiro somou três derrotas consecutivas, para Javid Basharat, Nate Maness e Jesus Santos Aguilar, respectivamente. Após sua saída da entidade, Bocão voltou a vencer, em outubro deste ano, ao finalizar Luan Matheus no 'Centurion FC 23'. Agora, o maranhense espera que, após sua recuperação, possa voltar a engatar uma sequência positiva que o leve de volta ao Ultimate até o final de 2025.

