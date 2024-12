Estêvão garante honrar a camisa do Palmeiras no Mundial: 'Estarei ainda melhor em 2025'

Principal nome do Palmeiras em 2024, o atacante Estêvão reafirmou que só deixará o clube após o Mundial de Clubes. Em um jogo festivo, realizado em Franca, o atleta prometeu estar ainda melhor na próxima temporada, sua segunda no profissional e como protagonista do time do técnico Abel Ferreira.

"Primeira temporada como profissional. Não tem como não falar que foi o meu melhor ano. Fico muito feliz pelos meus números, por tudo o que conquistei no Palmeiras. Preciso agradecer a Deus por tudo o que ele tem feito na minha vida. Eu fico até o Mundial. Depois vou estar partindo, mas podem esperar um Estevão ainda melhor em 2024. Ainda vou honrar muito essa camisa", afirmou à SporTV.

Estêvão foi vendido para o Chelsea por R$ 350 milhões, mas só vai se apresentar no clube inglês após a maior obsessão do clube em 2025: o Mundial. Pelo Palmeiras neste ano, foram 45 jogos, 15 gols e dez assistências. Ele assumiu o protagonismo após a saída de Endrick para o Real Madrid.

Os bons números levaram Estêvão para a seleção brasileira, comandada por Dorival Júnior. O atacante foi essencial para que o Palmeiras fosse até a última rodada do Brasileirão com possibilidade de conquistar o tricampeonato brasileiro. O Botafogo acabou sendo campeão.

Sobre reforços, o atacante revelou estar 'dando um tempo' das redes sociais, mas abriu as portas para os novos contratados. O Palmeiras anunciou oficialmente, até agora, o uruguaio Facundo Torres, que estava no Orlando City. Paulinho, do Atlético-MG, já é dado como certo na Academia de Futebol.

Outro nome que vem sendo fortemente especulado no clube é o do meia Andreas Pereira, que atua no Fulham, da Inglaterra. O Palmeiras está agressivo no mercado justamente para reforçar a equipe para o Mundial.

"Me desvinculei das redes sociais. Foi um ano puxado, de muita correria. O que o Palmeiras trazer, vamos acolher para que possamos deixar o máximo dentro de campo", finalizou.

O Palmeiras volta a campo no dia 15 de janeiro para enfrentar a Portuguesa, na estreia do Campeonato Paulista. O jogo será no Allianz Parque.