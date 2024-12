Diretor admite Corinthians no mercado, mas despista sobre Pogba

Do UOL, no Rio de Janeiro e em São Paulo

Fabinho Soldado, executivo de futebol do Corinthians, despistou sobre uma possível negociação com Paul Pogba, que fez uma chamada de vídeo com Memphis Depay e Pedro Silveira, diretor financeiro do clube, neste sábado (21). No entanto, o executivo admitiu que o Timão estará atento ao mercado.

O que aconteceu

Fabinho Soldado chamou de "especulações" as conversas do Corinthians com o meia francês. Há uma semana, o assunto da suposta negociação com Pogba ganhou repercussão, mas ainda está no campo do desejo. O executivo falou sobre o assunto durante o evento solidário "Craques da Paz", no CT das Vargens, em Vargem Pequena.

Sobre especulações, não dá para falar, temos que respeitar o aliante que temos, jogadores que se dedicaram bastante este ano, e a nossa ideia é continuar trabalhando, dando estrutura para que façamos um ano muito melhor do que foi a temporada passada.

Fabinho Soldado, executivo de futebol do Corinthians, em zona mista

Mais cedo, Memphis Depay e Pedro Silveira fizeram uma chamada de vídeo com o craque europeu, que reacendeu a possibilidade de negociação. Fontes da gestão alvinegra afirmam que a ligação foi apenas um contato entre amigos.

Por outro lado, o executivo admitiu que a diretoria deve ir ao mercado por contratações pontuais, dependendo das necessidades. No entanto, isso vai depender de algo dar errado no planejamento para 2025, que tem a premissa de "manutenção do elenco".