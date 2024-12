Dilúvio alaga gramado do Pacaembu e cancela final da Taça das Favelas

Do UOL, em São Paulo

A forte chuva que atingiu a cidade de São Paulo, na tarde deste sábado (21), castigou o gramado do Pacaembu durante a final feminina da Taça das Favelas. O time do Rio de Janeiro foi campeão após superar Minas Gerais por 2 a 1.

Na sequência, a decisão masculina foi cancelada pela organização por conta das condições do campo e pela alta incidência de raios.

O que aconteceu

O gramado sintético do Mercado Livre Arena Pacaembu ficou repleto de lama após o dilúvio que atingiu a capital paulista. O escoamento de água do estádio não comportou o fluxo intenso.

O dilúvio atrapalhou a final feminina, principalmente nas cobranças de lateral ou quando a bola caía em alguma das poças enlameadas. O estádio teve sua reforma concluída recentemente.

Laterais e extremidades do gramado do Pacaembu foram tomadas por lama Imagem: Reprodução/Rede Globo

As pistas de atletismo do Pacaembu se transformaram em córregos pela força da água. A inundação chegou até quase à altura do joelho em alguns lugares próximos das arquibancadas.

A situação da chuva foi melhorando durante o segundo tempo da partida, mas até o apito final não houve uma grande melhora nas laterais do gramado.

O Pacaembu ainda passa por uma fase de testes, antes da estreia oficial em 25 de janeiro de 2025, na decisão da Copinha masculina.