'Diegos' cornetam técnico Filipe Luís em grupo, mas se rendem: 'Elogios'

Do UOL, no Rio de Janeiro

Filipe Luís pode até ter agradado rápido a torcida do Flamengo com o bom trabalho desde que assumiu o clube, mas tem um grupo que ainda consegue cornetar, mesmo que na brincadeira. Diego Alves, Diego Ribas e o atual treinador do Rubro-negro formam o "grupo do cafezinho" e analisam o trabalho do ex-companheiro. Após o início promissor, eles se renderam ao amigo.

O que aconteceu

Amigos de longa data, os "Diegos" cornetam e avaliam o trabalho de Filipe Luís como treinador. O "grupo do cafezinho" tem feito mais elogios do que críticas ao ex-lateral neste momento, como brincou Diego Ribas.

Tem sempre [corneta]. Aquele grupo é sem limites também na brincadeira. Mas acredito que nesse momento tem sido muito mais elogios mesmo, brincadeira positiva de vê-lo como treinador agora. A resenha sempre existe e é divertido, deixa mais leve. Diego Ribas

Os três são grandes amigos e membros da "geração 85" que fez história pelo Fla. A ligação se manteve mesmo longe do clube. Frequentemente eles postam fotos bebendo café e marcam um ao outro nas redes sociais.

O café virou marca registrada de Diego Alves em episódio curioso. O goleiro arremessou um copo de café em um torcedor durante protesto contra o Flamengo no aeroporto em 2018.

Apesar da corneta na brincadeira, os amigos estão orgulhosos de Filipe. Diego Ribas afirmou que o companheiro tem feito um grande trabalho à frente do Fla.