Cuiabá volta a cobrar o Atlético-MG por venda de Deyverson

Rebaixado à Série B do Campeonato Brasileiro, o Cuiabá tem a necessidade de buscar receitas para essa nova realidade em 2025. Desta forma, o time do Mato Grosso espera receber os valores da venda de Deyverson para o Atlético-MG.

O negócio foi fechado no mês de agosto, em um valor total de R$ 4.5 milhões. O Atlético-MG pagou apenas a primeira parcela de R$ 500 mil e não conseguiu quitar o resto determinado pelo contrato ? o acordo previa outras quatro parcelas.

"O problema do Atlético não é dinheiro. Quantos milhões o Deyverson rendeu ao Atlético só na Libertadores? Ele fez os gols nos jogos com o Fluminense e River Plate. O que está faltando é boa vontade do Atlético para pagar. Só isso", disse Cristiano Dresch, em entrevista para O TEMPO Sports.

O Cuiabá tinha que receber outros R$ 500 mil no mês de setembro. Após o atraso, houve uma notificação para o Atlético-MG pagar em até 20 dias. Como não houve novamente o pagamento, o contrato previa que o Galo teria que quitar imediatamente todo o valor da negociação.

Agora, o caso foi levado para a Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD). "Isso pode levar até três anos para resolver", lamentou Cristiano Dresch.