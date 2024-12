Corinthians não vai ter Breno Bidon para as primeiras rodadas do Campeonato Paulista; veja alternativas

O Corinthians não vai ter o volante Breno Bidon para as primeiras rodadas do Campeonato Paulista. Isso porque o jovem foi convocado para o Sul-Americano sub-20, que tem data para terminar no dia 16 de fevereiro.

Bidon, um dos destaques da equipe na reta final do Campeonato Brasileiro, pode perder até 10 rodadas do Estadual e também ficará de fora da pré-temporada no CT Joaquim Grava.

O técnico Ramón Díaz tem à disposição algumas opções no meio-campo para suprir a ausência do garoto revelado nas categorias de base. Os principais cotados são Alex Santana, Charles e Igor Coronado.

Alex Santana iniciou bem sua trajetória pelo Corinthians, mas se lesionou em agosto e não recuperou espaço quando retornou. Mesmo assim, o atleta tem a confiança da comissão técnica.

Já Charles, que se destaca pelos aspectos defensivos, não terminou 2024 com alta minutagem. O jogador, no entanto, segue nos planos da equipe e, inclusive, marcou um gol na última rodada do Campeonato Brasileiro.

Igor Coronado é a opção mais ofensiva dos citados. Armador, o jogador de 32 anos poderia formar uma dupla criativa com Rodrigo Garro, ajudando a "alimentar" Yuri Alberto e Memphis Depay. Após uma primeira temporada de pouco brilho, o jogador quer justificar sua contratação em 2025.

Uma outra possível opção é o volante Maycon, que negocia sua renovação contratual de empréstimo com o clube. O meio-campista passou grande parte da temporada se recuperando de grave lesão no joelho.

O Corinthians estreia no Campeonato Paulista contra o Red Bull Bragantino, fora de casa, em jogo previsto para acontecer no dia 15 de janeiro.