Corinthians é superado pelo Ceisc/União Corinthians, que vence a segunda seguida no NBB

Neste sábado, o Corinthians foi derrotado pelo Ceisc/União Corinthians, por 79 a 64, pela 11ª rodada do NBB, no Ginásio Poliesportivo Arnão. Esta é a segunda vitória seguida dos gaúchos, que ainda seguem vivos em busca de vaga na Copa Super 8.

Com o resultado, o Corinthians fica em 13º lugar, com 22 pontos. Já o Ceisc/União Corinthians chega aos 25 pontos, em nono lugar.

O Timão volta à quadra contra o Caxias do Sul, na segunda-feira, às 20h (de Brasília), fora de casa. O Ceisc/União Corinthians, por sua vez, recebe o Pinheiros, no mesmo dia, às 19h30.

O primeiro quarto foi equilibrado entre as duas equipes, terminando em 20 a 18 para o Ceisc/União Corinthians. No segundo período, os visitantes foram superiores e terminaram com 38 a 31 no placar.

Na volta do intervalo, o Ceisc/União Corinthians teve uma atuação impressionante e marcou 28 pontos, fechando em 59 a 47. No último quarto, os paulistas chegaram a ensaiar uma reação, mas não tiveram força e a partida terminou em 79 a 64 para o Ceisc/União Corinthians.

Nos outros jogos do dia pelo NBB, o São Paulo venceu o Brasília, na Arena BRB Nilson Nelson, por 85 a 83. O Tricolor ficou com 26 pontos, em quarto lugar, enquanto o Brasília ocupa a terceira posição, com 28 pontos.

No Sesi de Caxias do Sul, o Pinheiros precisou da prorrogação para vencer o time da casa. Com 101 a 92 no placar, os paulistas também chegam aos 26 pontos, na quinta colocação. Já o Caxias segue na lanterna, com 19.

Em um duelo direto do meio da tabela, o Franca superou o Vasco no Ginásio de São Januário, por 88 a 69. Com o resultado, os atuais campeões do NBB ficam em sétimo lugar, com 26 pontos, enquanto os cariocas estão uma posição abaixo, com 25.

Por fim, o Mogi bateu o Pato, no Ginásio do Sesi, no Paraná, por 106 a 90. Ambas as equipes seguem na parte baixa da tabela. Os paulistas ocupam a 16ª colocação, com 21 pontos. Os paranaenses, por sua vez, se encontram em 14º, com 22.