Corinthians ainda mira lateral, mas vê alas entre destaques da temporada

O Corinthians ainda sonha em contratar um lateral-esquerdo, mas a ascensão dos alas ficou entre os destaques da equipe na temporada.

Bidu e Matheuzinho em evolução

Matheuzinho era contestado até como opção entre os reservas, mas assumiu a posição de Fagner na titularidade. Existia uma grande preocupação da diretoria com a lateral-direita no início de 2024, principalmente pela dúvida sobre a renovação de contrato do ídolo alvinegro. O ano passou, Matheuzinho viveu períodos de oscilação, inclusive com a polêmica que permeou sua contratação, mas encerrou a temporada em alta, prestigiado pelo técnico Ramón Díaz, sendo titular nas últimas oito rodadas do Brasileirão.

Bidu foi mais um dos casos de recuperação técnica no elenco com Díaz. O lateral-esquerdo iniciou o ano também na reserva, praticamente sem chances de entrar em campo. Até agosto, o jogador havia atuado em apenas 10 partidas. No período sob o comando de António Oliveira, até julho, Hugo foi titular absoluto, mas o time não engrenava. Bancado por Ramón, Bidu desbancou o companheiro e ainda virou importante peça do esquema tático do argentino — aparecendo no ataque para receber passes dos meias Rodrigo Garro e André Carrillo em diagonal.

Timão ainda sonha com Arana

Mesmo com a ascensão de Bidu, o departamento de futebol ainda busca um nome para ser titular na lateral-esquerda e tem Guilherme Arana na mira. O Timão tenta repatriar o jogador há algum tempo, mas vê o limite de investimento como um impeditivo nesta negociação. Por isso, de acordo com a coluna de Samir Carvalho, a diretoria estuda duas opções: empréstimo ou uma troca.

O UOL apurou que o assunto ganhou força nos bastidores, principalmente pela disputa da Libertadores em 2025. Com o Atlético-MG fora da competição continental, Arana se animou com a possibilidade de retornar ao clube paulista.

Fagner perde espaço, mas fica até 2026

Fagner perdeu espaço na titularidade nesta temporada. O lateral teve o menor número de jogos disputados pelo clube em 2024 — 41 partidas oficiais, sendo 36 como titular. Até então, o ano com menos partidas do defensor era a de 2022, quando entrou em campo 43 vezes. Ele sofreu uma lesão na coxa esquerda no final de maio deste ano e voltou a ficar disponível apenas em meados de julho. Neste meio tempo, abriu espaço para que Matheuzinho pudesse assumir a posição.

Apesar disso, o defensor continua respaldado pelo Timão, ainda que não esteja em sua melhor forma física. O clube anunciou a renovação do lateral de 35 anos até 2026, após abrir mão de outro ídolo: o goleiro Cássio. O vínculo anterior do camisa 23 ia até o final deste ano, mas a importância da experiência do atleta é considerada um diferencial e faz parte dos planos do departamento de futebol em 2025.