Convocados do Santos poderão perder pré-temporada nos EUA e até nove jogos do Paulista

O Santos pode ter dois desfalques importantes no começo da próxima temporada. O lateral direito JP Chermont e o zagueiro Jair foram convocados para a disputa do Sul-Americano sub-20 com a Seleção Brasileira.

Os Meninos da Vila terão que se apresentar na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), no dia 7 de janeiro para o início dos treinos. A delegação viaja no dia 19 para a cidade de Valencia, sede dos jogos da equipe na fase de grupos e onde está localizado o estádio Misael Delgado, que receberá os compromissos do Brasil na primeira fase.

A competição começa no dia 23 de janeiro e vai até 16 de fevereiro de 2025.

A dupla JP Chermont e Jair foi convocada para o Sul-Americano Sub-20, que acontece ano que vem, entre os dias 23 de janeiro e 16 de fevereiro, na Venezuela.

Ou seja, caso a Seleção vá até a final, o Santos pode ficar sem Jair e JP Chermont por, pelo menos, 40 dias. Neste período, o clube paulista irá viajar aos Estados Unidos para um torneio amistoso e terá nove rodadas do Campeonato Paulista.

Na Orlando Cup, o Peixe irá enfrentar o Fortaleza no dia 14 de junho. No Estadual, os desafios serão contra Ponte Presta (fora), Palmeiras (casa), Velo Clube (fora), São Bernardo (fora), São Paulo (casa), Botafogo-SP (casa), Novorizontino (fora), Corinthians (fora) e Água Santa (casa).

Apesar da pouca idade, Jair e JP Chermont são jogadores importantes no profissional do Alvinegro Praiano.

O zagueiro de 19 anos assumiu a titularidade após a saída de Joaquim, negociado com o Tigres, do México, em julho. Ao todo, o defensor disputou 23 jogos em 2024, sendo 19 deles como titular. Ele renovou o seu contrato em abril deste ano. O vínculo é válido até o final de 2026.

JP Chermont, por sua vez, está com 18 anos e disputou 42 partidas no ano, sendo 29 entre os titulares. Ele marcou dois gols e distribuiu cinco assistências. O lateral tem vínculo até o final de 2027.

O Santos ainda pode pedir a desconvocação da dupla. Para isso, a diretoria precisa entrar em acordo com a CBF.