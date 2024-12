Como você classifica o primeiro ano de Augusto Melo na presidência do Corinthians? Opine!

Vai chegando ao fim o primeiro ano de Augusto Melo na presidência do Corinthians. O mandatário termina 2024 em alta pelo rendimento da equipe na rea final do Campeonato Brasileiro, mas em descrédito com orgãos fiscalizados do clube, como o Conselho Deliberativo e o Cori (Conselho de Orientação).

Na gestão de Augusto, o clube aumentou sua dívida para R$ 2,4 bilhões (contabilizando o débito da Neo Química Arena). Por outro lado, a diretoria montou uma equipe competitiva na segunda janela de transferências, fazendo com que o time garantisse vaga na próxima Copa Libertadores.

A tendência é que o impeachment de Augusto Melo seja votado no Conselho Deliberativo no começo de 2025, tendo o polêmico contrato firmado com a empresa VaideBet como principal ponto de questionamento.