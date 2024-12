Com nove derrotas e uma vitória em 12 jogos, City enfrenta pior crise com Guardiola

O momento do Manchester City não é bom. O atual tetracampeão do Campeonato Inglês perdeu mais uma neste sábado, desta vez para o Aston Villa, por 2 a 1. Assim, a equipe do técnico Pep Guardiola chegou a nona derrota em 12 jogos na temporada, sendo a pior turbulência do técnico espanhol no clube até aqui.

Neste recorte, o Manchester City perdeu seis vezes pela Premier League, duas pela Liga dos Campeões e uma pela Copa da Liga Inglesa, quando foi eliminado pelo Tottenham. A única vitória do time no período foi contra o Nottingham Forest em casa, quando venceu por 3 a 0, pela Premier League.

Os maus resultados distanciaram o City cada vez da briga do título da Premier League. Com 27 pontos em 17 jogos, a equipe de Pep Guardiola tem nove pontos a menos e duas partidas a mais que o líder Liverpool.

Além disso, a situação na Liga dos Campeões também não é boa. O Manchester City é o 22º colocado da competição, com oito pontos em seis jogos, ficando muito distante de uma vaga direta às oitavas do torneio, garantida para os oito primeiros.

Buscando recuperar sua forma vitoriosa, o Manchester City volta a campo na próxima quinta-feira (26), quando recebe o Everton no Etihad Stadium, às 9h30 (de Brasília), pela Premier League.