Com nova luta encaminhada, Manel Kape indica que duelo definirá rival de Pantoja

Ao que tudo indica, Manel Kape não terá muito tempo de descanso após vencer Bruno Bulldog no UFC Tampa, card que encerrou o calendário de eventos da liga em 2024, disputado no último sábado (14). Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight, o angolano revelou que já possui um acordo para voltar ao octógono logo no começo da temporada 2025, em um duelo que deve definir o próximo desafiante ao cinturão peso-mosca (57 kg), atualmente sob posse do brasileiro Alexandre Pantoja.

Sem poder confirmar detalhes do suposto novo compromisso no Ultimate já encaminhado, Kape deu algumas dicas, como a perspectiva de lutar 'em casa', em um confronto que o angolano considera que pode elevar seu patamar de popularidade. Assim, como o peso-mosca reside em Las Vegas, caso seja escalado para atuar em um evento numerado, o mais próximo programado para acontecer na 'Cidade do Pecado' é o UFC 313, marcado para o dia 8 de março.

Outra opção, que também casa com o relato do atleta africano de que seu próximo confronto será disputado em até cinco rounds, seria a escalação para uma luta principal em um evento 'Fight Night' do Ultimate em Las Vegas. Até o momento, no cronograma oficial da organização, há apenas um show deste tipo ainda sem um 'main event' confirmado: o UFC Vegas 103, agendado para o final de semana anterior à edição 313.

"Posso dizer que vou ter uma luta - não há nada melhor que o cinturão - mas essa luta vai ser melhor que o cinturão. Vou lutar nas minhas condições, vai ser cinco rounds, como eu quero, vou ser mais bem recompensado, vai estar tudo aos meus termos, e lutarei em casa também. Vai ser muito em breve. Claro (o rival está na frente no ranking)! É uma boa luta para mim, para ganhar mais highlights, mais conteúdo de show. Por isso que eu digo que será uma luta melhor que o cinturão. Vai ao meu benefício de criar mais 'hype', de mostrar meus 'skills'... É a luta que vai ser para definir quem vai lutar com o Pantoja", revelou Kape.

Rival misterioso

O angolano também fez mistério em relação ao nome de seu próximo adversário. Entretanto, avaliando as opções disponíveis que se enquadram no contexto e as dicas dadas por Kape ao comentar sobre o assunto, pode-se dizer que os dois primeiros colocados no ranking, Brandon Royval e Brandon Moreno, são os dois principais candidatos à vaga.

"Não posso confirmar, mas eu não vou lutar com um amigo meu, que é o Amir Albazi, primeiro ponto. Já falei que não vou na Austrália, segundo ponto. Essa luta não me interessa. Eu fui marcado para lutar duas vezes com o Kai Kara-France: a primeira ele não apareceu e a segunda falou que não estaria pronto para lutar. E Brandon Moreno, eu mandei para a casa do...", despistou o angolano.

Ex-campeão do Rizin, Manel Kape busca sua primeira oportunidade de lutar por um título do UFC. Depois de perder suas duas primeiras lutas no maior evento de MMA do mundo, para os brasileiros Alexandre Pantoja e Matheus Nicolau, o angolano engatou uma sequência de quatro vitórias, mas foi brecado em sua corrida rumo ao 'title shot' por uma derrota para Muhammad Mokaev. Agora, depois de se recuperar com o triunfo sobre Bruno Bulldog no último sábado, o africano volta a sonhar com uma chance de disputar o cinturão.

