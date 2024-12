Com Facundo, Palmeiras atinge limite de estrangeiros permitidos por partida no Paulistão

Com a chegada de Facundo Torres, o Palmeiras chegou aos sete estrangeiros garantidos no elenco. Assim, o clube atingiu o limite de gringos que podem ser relacionados por partida no Campeonato Paulista de 2025.

No regulamento da competição, é especificado que não há restrições para as inscrições de estrangeiros, mas impõe um limite de jogadores por partida. Inclusive, até a edição de 2023 apenas cinco atletas nascidos fora do Brasil eram permitidos por duelo.

Já em torneios organizados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o número de atletas que podem ser relacionados por partida é maior: nove no total.

Fala comigo, meu uruguaio! A entrevista exclusiva com o nosso novo reforço chegou!

Atualmente, os estrangeiros no elenco do Palmeiras são: Gustavo Gómez (Paraguai), Giay (Argentina), Piquerez (Uruguai), Aníbal Moreno (Argentina), Richard Rios (Colômbia), Facundo Torres (Uruguai) e Flaco López (Argentina).

O colombiano Atuesta, que esteve emprestado ao Los Angeles FC, dos Estados Unidos, durante esta temporada, já retornou ao clube e não tem futuro decidido, mas não deve ser aproveitado no Palmeiras. A diretoria do Verdão analisa algumas possibilidades e estuda qual o melhor caminho para o meia.

O elenco do Palmeiras deve se reapresentar na Academia de Futebol para iniciar a pré-temporada de 2025 no começo de janeiro. A equipe estreia no Campeonato Paulista dia 15 do mesmo mês, contra a Portuguesa.