Billy Arce se despede do Santos com menos de 45 minutos em campo

Billy Arce acertou a sua rescisão contratual e não joga mais pelo Santos. O atacante teve uma passagem frustrante pela equipe paulista.

O equatoriano foi contratado para a segunda metade do ano, porém nunca conseguiu se encaixar no Peixe. Ele foi relacionado para apenas seis embates e disputou dois, ambos saindo do banco de reservas.

Ele entrou aos 20 minutos do segundo tempo na derrota de 1 a 0 para o Avaí, pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Depois, foi acionado por Fábio Carille no empate de 2 a 2 com a Ponte Preta, pela 24ª rodada.

Com o fracasso, a diretoria santista decidiu rescindir com o jogador de 26 anos. O contrato era até o final de 2025.

"Nem tudo é como se quer, mas fico com o prazer de conhecer e realizar o sonho de viver no mundo Santos, privilégio que muitos poucos têm. Obrigado, Santos", escreveu o equatoriano em suas redes sociais.

Ao longo da sua carreira, o atacante também soma passagens por Once Caldas-COL, Deportivo Pasto-COL, Peñarol-URU, Independiente del Valle-EQU, LDU-EQU, Barcelona de Guayaquil-EQU, Emelec-EQU e Extremadura UD-ESP.