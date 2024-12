Atlético de Madrid marca no fim, quebra tabu contra Barcelona e é líder do Campeonato Espanhol

Com DNA do técnico Diego Simeone e na base da emoção, o Atlético de Madrid derrotou o Barcelona, de virada, por 2 a 1, neste sábado, pela 18ª rodada do Campeonato Espanhol. Além de assumir a liderança da competição, o time fechou as portas do Real Madrid, que estava comemorando o empate até os acréscimos, quando saiu o gol do triunfo do rival.

O Atlético de Madrid quebrou também um tabu de 18 anos sem vencer o Barcelona fora de casa no Campeonato Espanhol. Esta também foi a primeira vez que Diego Simeone venceu o time catalão como visitante nos seus 13 anos à frente do clube. Nos últimos cinco jogos entre eles, o Atlético de Madrid havia perdido todos.

O momento do Atlético Madrid é impressionante. A liderança veio através de uma sequência de sete triunfos consecutivos no torneio e 12 no total. Agora, tem 41 pontos, contra 38 do Barcelona. O Real Madrid, que enfrenta o Sevilla no domingo, soma 37. O Athletic Bilbao fecha o G-4 com 36.

A derrota também liga um sinal de alerta no Barcelona, que chegou a disparar na liderança, mas vem perdendo fôlego nas últimas rodadas. Nas últimas cinco rodadas, perdeu três jogos, empatou um e venceu apenas um. É a primeira turbulência com Hansi Flick no comando da equipe.

Buscando o ataque desde o início do jogo, o Barcelona conseguiu manter o Atlético de Madrid encolhido em seu campo, criando seguidas chances de gol até abrir o placar, aos 29 minutos. Pedri tabelou com Gavi, recebeu na área e chutou cruzado, sem chance para o goleiro Oblak.

Só então o time visitante se arriscou um pouco no ataque, mas a defesa do Barcelona não permitiu qualquer lance de perigo ao gol de Iñaki Peña até o intervalo. O time catalão vinha fazendo uma partida segura e sem correr riscos.

No segundo tempo, o domínio do Barcelona continuou evidente, mas o time não conseguiu aproveitar as várias chances criadas. Aos 11, Raphinha quase fez um gol antológico por cobertura, mas a bola bateu caprichosamente no travessão.

E quis o destino que o Atlético de Madrid empatasse no lance seguinte. Aos 14, Julián Álvarez puxou contra-ataque pela esquerda e cruzou rasteiro. A defesa tentou o corte, mas jogou a bola nos pés de De Paul, que pegou de primeira para fazer 1 a 1.

Apesar de sofrer o gol de empate, o Barcelona continuou dominando, mas Oblak apareceu para frustrar os planos do até então líder do campeonato com excelentes defesas. A primeira colocação foi perdida no fim. Aos 51, Raphinha errou um passe e permitiu o contra-ataque do Atlético. Molina recebeu de De Paul e cruzou rasteiro. Na cara do gol, Sörloth encheu o pé para confirmar a vitória madrilenha, para a alegria de Simeone, que comemorou muito à beira do gramado.

MAIS JOGOS

Ainda neste sábado, o Athletic Bilbao (4º) confirmou a boa fase ao vencer de virada o Osasuna (9º) por 2 a 1. Já o Celta (11º) surpreendeu ao bater o Real Sociedad (7º) por 2 a 0, frustrando o sonho do adversário de se aproximar da briga por classificação nos principais torneios europeus. Os dois gols foram de Duran, ambos no primeiro tempo.

Por fim, o Mallorca (5º) encostou no G-4 ao derrotar o Getafe (16º) por 1 a 0. Larin, de pênalti, fez o gol solitário da partida.