Assunção brinca com 'super janela' do Palmeiras: 'Podia ter chegado antes'

Do UOL, em São Paulo (SP)

O ex-meio-campista Marcos Assunção jogou no Palmeiras entre 2010 e 2012 e viveu um período de vacas magras no clube comparado ao momento atual, onde nomes como Paulinho e Andreas Pereira são os alvos no mercado da bola.

O UOL esteve no jogo festivo 'Amigos do Marcos Assunção', em Caieiras (SP), onde ele nasceu e conversou com o ex-atleta sobre essa situação.

O que ele disse

Chegou com um pouquinho de atraso [risos]. Podia ter chegado quando eu estava no Palmeiras. O importante é que vivemos uma fase difícil, dura, mas que gostamos muitos. Foram três anos do Palmeiras, os torcedores do Palmeiras sabem que eu sinto esse respeito. O Rio Branco, o Santos e o Palmeiras são clubes que jamais posso deixar de falar pelo carinho, respeito e amor. Marcos Assunção, em entrevista ao UOL.

Assunção disputou 145 jogos pelo Palmeiras, marcou 31 gols e tem como grande conquista pelo clube a Copa do Brasil de 2012.

O problema é que naquele ano, o Alviverde também foi rebaixado para a Série B do Brasileirão. Após o Palmeiras, Assunção passou pelo Santos, Figueirense, Portuguesa, Criciúma e Sampaio Corrêa antes de encerrar a carreira.

Mesmo assim, o torcedor do Palmeiras tem muito carinho pelo jogador. Após deixar de disputar seu jogo festivo, Assunção atendeu todos os fãs que estavam no alambrado e assinou diversas camisas do Palmeiras.

A partida aconteceu no estádio Municipal Carlos Ferracine, em Caieiras, e contou muitos palmeirense na torcida. A partida contou com outros ex-jogadores ilustres: Ricardo Oliveira, Elano, Marcelinho Carioca e Cafú.