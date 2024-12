Após o penta mundial, Sada Cruzeiro reencontra torcida neste domingo

O Sada Cruzeiro encerra o ano com uma partida em casa, no Ginásio de Contagem, válida pela 11ª rodada da Superliga 2024/25. Neste domingo, às 14h (de Brasília), a equipe enfrenta o Saneago Goiás Vôlei.

Este será o primeiro encontro do time com sua torcida após a conquista do quinto título no Mundial de Clubes, no último domingo, em Uberlândia-MG. Além disso, os torcedores poderão ver de perto a taça, que estará exposta no ginásio.

Os bilhetes para o jogo estão disponíveis na internet, com preços de R$30 a inteira e R$15 a meia-entrada.

O Cruzeiro lidera a tabela de classificação da Superliga, com 26 pontos, e vai em busca da 10ª vitória na competição nacional. O Saneago Goiás é o vice-lanterna, com três resultados positivos.

"Queremos encerrar o ano com chave de ouro, jogando diante da nossa torcida. Vencemos em Blumenau na última quinta-feira e agora vamos em busca de mais uma vitória neste jogo em casa, em Contagem. Depois, será hora de descansar um pouco o corpo e a mente, para voltarmos em 2025 com tudo", comentou o ponteiro Rodriguinho, eleito o jogador com o melhor passe do Mundial de Clubes.

O duelo terá transmissão do Sportv e Volleyball World.