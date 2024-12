António vê trabalho "extraordinário" à frente do Corinthians e fala sobre futuro: "Voltarei em breve"

O técnico António Oliveira foi mais um personagem a prestigiar o jogo de despedida de Paulinho, na manhã deste sábado, no Canindé. O treinador, que trabalhou com o volante no Corinthians, avaliou sua passagem à frente do Timão e também respondeu sobre o futuro.

O português acredita que fez um trabalho "extraordinário" no clube do Parque São Jorge. Ele ressaltou as dificuldades que enfrentou no período e disse ter vivido um dos momentos "mais desafiantes da história da equipe". Além disso, António relembrou que não teve os mesmos reforços que Ramón Díaz, seu sucessor no cargo.

"Fazendo uma retrospectiva e sendo intelectualmente honesto, acho que foi um trabalho extraordinário. No momento talvez mais desafiante da história do Corinthians, penso que fui a pessoa certa. Me perguntam se eu gostaria de ter vivido aquele momento com outro elenco. Essa necessidade já tínhamos identificado, que precisávamos dar ainda mais qualidade àqueles que lá estavam. Para mim, tenho uma grande satisfação, porque aqueles jogadores merecem. Por tudo o que viveram e pela forma como acabaram. Por mais que algumas pessoas se sentissem desconfortáveis ali, naquele período, fui muito mais do que um treinador", analisou o comandante.

O profissional também abordou a importância de Paulinho ao longo de sua passagem. Ele disse que o meio-campista, ao lado de outros atletas experientes, como Cássio e Fagner, ajudaram a "sustentar" o trabalho enquanto foi possível. O lusitano, porém, expressa a satisfação pela forma como o Corinthians encerrou a temporada.

"Tenho prazer de ter sido importante em um momento difícil e desafiante para todos. Muitas pessoas nem sabem o que se passou lá dentro. O Paulinho, como outros, o Fagner, o Cássio, Maycon, foram muito importantes para sustentar [o trabalho]. À medida que os meses foram andando, eles foram saindo e os recursos cada vez mais ficaram escassos. O mais importante é minha satisfação pelo forma que tudo terminou depois de tudo o que aquele grupo viveu", declarou.

Questionados sobre os próximos passos de sua carreira, António Oliveira revelou que voltará a trabalhar "em breve". Ele, que foi especulado no Santos e no Atlético-MG, afirmou que está analisando propostas e enxerga o mercado brasileiro com carinho.

"Durante este período eu tenho analisado projetos. O António vai voltar em breve. Tem algumas situações, algumas propostas, estou analisando para decidir aquilo que eu acho melhor para o meu futuro. Há diversos mercados, e o mercado brasileiro naturalmente é um deles", finalizou.

Ex-treinador do Benfica B, Athletico-PR, Coritiba e Cuiabá, António Oliveira comandou o Corinthians ao longo de 29 partidas em 2024. Foram, ao todo, 12 vitórias, nove empates e oito derrotas, totalizando um aproveitamento de 51,7%. Ele foi demitido em julho, abrindo espaço para a chegada do argentino Ramón Díaz.