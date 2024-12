Volante do Newcastle, Bruno Guimarães revela que deseja jogar no Vasco: "Sonho do meu pai"

Atualmente no Newcastle, da Inglaterra, o volante Bruno Guimarães revelou, em entrevista à ESPN, que deseja jogar no Vasco. O atleta de 27 anos afirmou que vestir a camisa do Cruzmaltino é um sonho de seu pai.

Bruno disse que cresceu em São Januário, bairro em que está localizado o estádio do clube, e que sempre torceu pelo Vasco. Ele afirmou que quer encerrar a carreira no Brasil, mas ressaltou que não deseja manchar sua história com o Athletico-PR, clube que o formou.

"Queria realizar o sonho do meu pai de jogar no Vasco. Minha família toda é vascaína. Tenho uma gratidão enorme pelo Athletico-PR, que é um time que eu torço hoje em dia, os dois (Athletico-PR e Vasco). Penso um dia em voltar. Quero terminar minha carreira no Brasil, com certeza", disse Bruno Guimarães.

"Eu cresci em São Januário, sempre fui torcedor do Vasco. Mas quem me formou foi o Athletico-PR, saí de lá como ídolo. Eu penso muito no que vou fazer no futuro. Tenho uma história linda no Athletico-PR e não quero manchá-la de jeito nenhum", completou.

Natural do Rio de Janeiro, Bruno Guimarães iniciou a carreia no Audax, em 2015, mas se transferiu para o Athletico-PR, em 2017. Pelo Furacão, o volante conquistou o Campeonato Paranaense (2018) e os inéditos títulos da Sul-Americana (2018) e da Copa do Brasil (2019).

O jogador brasileiro defende o Newcastle desde 2022 e é um dos principais nomes do time inglês. Ao todo, ele soma 127 jogos pela equipe, com 18 gols marcados e 20 assistências anotadas.