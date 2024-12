O que lendas do futebol têm em comum? Críticas a Vinicius Jr.

Campeão do mundo e Bola de Ouro em 1990, Lothar Matthaus criticou Vinicius Jr ao afirmar que o atacante do Real Madrid "é o segundo Neymar". Esta, porém, não foi a primeira vez que o brasileiro foi alvo de grandes nomes do futebol, e o UOL separou algumas delas.

Lothar Matthaus

Para mim, Vinicius é o segundo Neymar. É um super talento, mas, tal como Neymar, atrapalha-se a si próprio. [...] Vinicius provoca os espectadores, se envolve em conflitos com os adversários e provoca com gestos. Tem uma grande finalização, velocidade, tudo de classe mundial. No entanto, o comportamento dele está no caminho errado, Neymar é o modelo errado. Declaração ao portal alemão Bild

Sami Khedira

Vinicius muda as partidas. Quando o Real Madrid não sabe o que fazer, dá a bola nele e é isso. Ele resolve. Mas, tenho que acrescentar uma coisa. [Ele] parece irritado muitas vezes. Cristiano era um pouco assim quando jovem, mas mudou rápido. Se Vinicius quiser ser como Messi, Zidane, Cristiano Ronaldo, Xavi, tem que ser que ser um pouco mais respeitoso com o rival, com os árbitros. Isso que tem que mudar. Declaração ao jornal espanhol Marca

Falando de futebol é o número um, claro. Não sou muito fã de prêmios individuais, mas me parece que Rodri e Vini foram os melhores deste ano. Se o Vinicius mudar um pouco, ser mais cavalheiro e mais líder, ganhará três ou quatro Bolas de Ouro.

Khedira defendeu o Real Madrid entre 2010 e 2015, conquistando sete títulos. Ele também foi campeão do mundo pela seleção alemã.

Sergio Aguero

Vinicius e Rodrygo dizem muitas coisas para zombar de outros jogadores no meio do jogo, ninguém fala sobre isso, mas quando você responde a eles, o mundo sabe o que vai acontecer com aquele jogador. Declaração em live nas redes sociais em 2023

Vanderlei Luxemburgo

Não tem nada a ver com racismo. Racismo no futebol é tratado como uma coisa totalmente diferente. [Não acha que ele é perseguido na Europa?] Eu acho que o Vinicius provoca muito essa perseguição fazendo coisas que não cabem. O adversário devolve a bola para ele com educação, ele pega a bola e joga no chão e sai ironizando. Declaração ao Benja Me Mucho

Ali é campo de futebol, a porrada come. Aí os caras chegam com uma porrada no Vinicius Júnior, ele levanta, agride o cara como se ele não pudesse tomar uma porrada. Ele se irrita com a porrada como se fosse uma perseguição por ele ser preto. Imagina o Pelé quantas porradas tomou, o Zico.

Jamie Carragher

O que o Vinicius Junior fez nessa temporada? (Fez isso) para o Real Madrid, em uma piada de liga. O que o Real Madrid venceu? Nem ganharam a La Liga. Os times que ele enfrenta tendem a ser fáceis. Declaração à TV britânica Sky Sports

Carragher é uma lenda do Liverpool, clube que defendeu durante toda a sua carreira. Ele conquistou a Liga dos Campeões 2004/05 e jogou nos Reds entre 1996 e 2013. Ele ainda é tricampeão da Copa da Liga Inglesa, bicampeão da Copa da Inglaterra, da Supercopa da Inglaterra e da Supercopa da UEFA.

Pedja Mijatovic

É um jogador diferente, que faz a diferença e merece todo o respeito. Mas todos dizem que precisa mudar seu comportamento. Grita com os adversários e com seus companheiros. Precisam tranquilizá-lo como se fosse uma criança. Tem que fazer uma mudança radical. Tudo de bom que tem no futebol vai desperdiçar em outro sentido. Declaração à rádio espanhola Cadena SER

A camisa do Real Madrid não aguenta esse tipo de comportamento. Talvez a de outro time, sim. Eu o aconselho que encontre uma maneira de se tranquilizar, ou não chegará a ser um grandíssimo jogador.

Mijatovic é ídolo do Real Madrid, marcou o gol do título da Champions de 1998 e trabalhou como dirigente. Ele foi diretor esportivo do Real Madrid entre 2006 e 2009.