Veja pontos positivos e negativos da carreira de Fábio Carille, novo técnico do Vasco

O Vasco já tem seu novo treinador para a temporada 2025. Após a saída de Rafael Paiva e as negociações fracassadas com Renato Gaúcho, o Cruzmaltino acertou com o técnico Fábio Carille, campeão da Série B com o Santos neste ano.

A carreira de Carille como treinador começou em 2017, quando assumiu de cara o Corinthians e logo conquistou o Campeonato Brasileiro e o Campeonato Paulista. O técnico teve duas passagens pelo Timão, garantindo ainda outras duas edições do Paulistão.

Carille ainda teve passagens pelo futebol árabe e japonês, até ir para o Santos neste ano, onde foi o responsável por levar o Peixe para o vice-campeonato do Paulistão e ao título da Série B.

A Gazeta Esportiva separou para o torcedor do Vasco pontos positivos e negativos da carreira de Fábio Carille, veja abaixo:

Pontos Positivos: Longevidade, Títulos e Boas Defesas

Entre os pontos positivos na carreira de Fábio Carille, um dos principais é a longevidade. Com exceção de uma passagem de apenas 20 dias pelo Athletico-PR em 2022, o treinador sempre ficou no mínimo cinco meses nos clubes em que trabalhou, com quatro deles durando cerca de um ano.

Além disso, mesmo sendo um técnico com apenas sete anos de carreira, Carille tem alguns títulos. O treinador conquistou um Campeonato Brasileiro (2017), três Campeonatos Paulistas (2017, 2018 e 2019) e uma Série B (2024).

Outro fator importante é que todos os times de Fábio Carille possuem defesas sólidas, o que rendeu ao técnico uma fama de defensivo. O treinador nunca ultrapassou a média de 1,5 gols sofridos por jogo, alcançando uma média inferior a um tento sofrido por partida em quatro trabalhos.

Pontos Negativos: Processo com Clube Japonês e Problemas com Base

Entre os pontos negativos, o processo com o V-Varen Nagasaki se destaca. Carille trabalhou no clube japonês por um ano e meio, mas sua saída para o Santos foi conturbada. A equipe asiática alegou que o técnico descumpriu regras no contrato e processou o Peixe e o treinador. Entretanto, a Fifa arquivou o processo.

Uma das principais críticas do torcedor santista para Carille é a pouca utilização de jogadores vindos das categorias de base, como JP Chermont, Jair, Miguelito e Souza.