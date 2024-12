UFC Tampa: Nocauteados, Vitor Petrino e Bruno Bulldog pegam dois meses de suspensão médica

O UFC Tampa, último evento promovido pelo Ultimate na temporada de 2024, brindou os fãs de MMA com verdadeiras batalhas dentro do octógono. E como não poderia deixar de ser, alguns dos atletas envolvidos nos confrontos receberam suspensões médicas consideráveis. Dentre os brasileiros, os lutadores que pegaram um gancho mais extenso foram Vitor Petrino e Bruno Bulldog, que, nocauteados em seus respectivos duelos, ficarão de molho por um período de 60 dias.

Em ação no card principal, a dupla brasileira não foi páreo para seus oponentes. Petrino acabou nocauteado no terceiro round por Dustin Jacoby que, apesar do triunfo, recebeu uma suspensão por tempo indefinido - possivelmente motivada por uma lesão. Já Bulldog foi superado por Manel Kape. Soberano no embate, o peso-mosca (57 kg) angolano recebeu um gancho mais brando da comissão médica, de 30 dias.

A lista de ganchos foi divulgada pelo site 'MMA Junkie' através de contato com o Departamento de Regulamentação Empresarial e Profissional da Flórida, o guarda-chuva sob o qual a Comissão Atlética da Flórida, responsável por promover os eventos esportivos da região, se enquadra. Por conta do estatuto estadual local, os detalhes das lesões dos atletas em ação no UFC Tampa não foram divulgados. Os lutadores poderão retornar antes da conclusão de sua suspensão se forem liberados por um médico.

Colby se livra de gancho longo

Na luta principal do UFC Tampa, Colby Covington viu a comissão médica interromper seu combate contra Joaquin Buckley por conta do estado do seu rosto. Com um corte profundo na altura do supercílio, o falastrão americano foi impedido de seguir no confronto e acabou perdendo por nocaute técnico. Mas apesar de ter saído quase irreconhecível do octógono, 'Chaos' recebeu uma suspensão de 45 dias, considerada branda, dado o contexto. Seu algoz, por sua vez, já está apto para voltar a competir, pois não recebeu nenhum tipo de impedimento.

Outras suspensões

Terceiro brasileiro em ação no evento, Felipe Lima foi o único a sair com o braço erguido. Com uma performance dominante sobre Miles Johns, 'Jungle Boy', como é conhecido, recebeu um gancho de 21 dias, assim como seu oponente americano, superado na decisão unânime dos juízes. Ao todo, cinco atletas do card receberam suspensões médicas por tempo indefinido e devem ficar de molho por um período considerável: Cub Swanson, Dustin Jacoby, Daniel Marcos, Tuco Tokkos e Davey Grant.

Confira a lista completa de suspensões médicas do UFC Tampa:

Joaquin Buckley: sem suspensão

Colby Covington: suspenso por 45 dias

Cub Swanson: suspenso por tempo indefinido

Billy Quarantillo: suspenso por 60 dias

Manel Kape: suspenso por 30 dias

Bruno 'Bulldog': suspenso por 60 dias

Dustin Jacoby: suspenso por tempo indefinido

Vitor Petrino: suspenso por 60 dias

Daniel Marcos: suspenso por tempo indefinido

Adrian Yañez: suspenso por 30 dias

Navajo Stirling: suspenso por 30 dias

Tuco Tokkos: suspenso por tempo indefinido

Michael Johnson: suspenso por 21 dias

Ottman Azaitar: suspenso por 60 dias

Joel Álvarez: sem suspensão

Drakkar Klose: suspenso por 60 dias

Sean Woodson: sem suspensão

Fernando Padilla: suspenso por 45 dias

Felipe Lima: suspenso por 21 dias

Miles Johns: suspenso por 21 dias

Miranda Maverick: suspensa por 30 dias

Jamey-Lyn Horth: sem suspensão

Davey Grant: suspenso por tempo indefinido

Ramon Taveras: suspenso por 30 dias

Piera Rodríguez: sem suspensão

Josefine Lindgren Knutsson: suspensa por 30 dias