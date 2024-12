Tyson Fury surge 25 kg mais pesado que Oleksandr Usyk para revanche no boxe

Tyson Fury terá uma vantagem considerável de tamanho e peso na revanche programada contra Oleksandr Usyk. E isso ficou comprovado nesta sexta-feira (20), durante a pesagem oficial do aguardado combate. Primeiro a subir no palco, 'The Gypsy King' despontou com a marca de 127,4 kg. Em seguida, seu adversário ucraniano também subiu na balança para cravar 102,5 kg. Desta forma, incríveis 25 kg separam os dois competidores às vésperas do embate sediado em Riad, na Arábia Saudita.

Vale ressaltar que a diferença de peso é permitida nesta categoria, já que os pesos-pesados no boxe competem acima de 90 kg, sem limite máximo de massa exigido. Sendo assim, se por um lado Fury terá vantagem na força, por outro, Usyk tende a ser o pugilista mais ágil dentro do ringue quando os dois colidirem pela segunda vez.

Outro ponto a ser considerado também é que, ao contrário do que é de costume nos esportes de combate, tanto Fury quanto Usyk se pesaram totalmente vestidos, o que pode ter influenciado também no peso aferido na balança (veja abaixo ou clique aqui). No primeiro duelo entre os dois, disputado em maio, o gigante britânico também surgiu mais pesado que o rival, mas por uma margem menor, de cerca de 17 kg.

Encarada aumentou o hype

Um dia antes da pesagem, nesta quinta-feira, a dupla de pesos-pesados trocou farpas durante a coletiva de imprensa do show. Mas o grande momento foi protagonizado logo após a cerimônia. Frente a frente em cima do palco, Fury e Usyk simplesmente fizeram uma encarada de dez minutos de duração. O clima hostil animou ainda mais os fãs da nobre arte antes da aguardada revanche.

Experimento com Inteligência Artificial

Para além do confronto entre dois dos maiores pesos-pesados da geração, a disputa entre Usyk e Fury terá um fator externo que também desperta o interesse dos apaixonados pela nobre arte. Afinal de contas, no embate entre os dois será feito um experimento ousado. Com a utilização da tecnologia 'IA' (Inteligência Artificial), um sistema fará a função de juiz e pontuará a luta. Por se tratar de um teste, o julgamento do 'robô' não será considerado para o resultado oficial, e sim somente o parecer dos árbitros humanos.

Usyk vs Fury

O primeiro confronto entre Oleksandr Usyk e Tyson Fury foi disputado no último dia 18 de maio, na Arábia Saudita. Os dois pugilistas chegaram invictos para a disputa, válida pela unificação dos principais títulos mundiais dos pesos-pesados no boxe. Ao final dos 12 rounds previstos, o ucraniano - então campeão pela Associação Mundial de Boxe (WBA), Organização Mundial de Boxe (WBO), Federação Internacional de Boxe (IBF) e Organização Internacional de Boxe (IBO) - levou a melhor na decisão dos juízes e, acrescentou o cinturão do Conselho Mundial de Boxe (WBC), anteriormente sob posse do inglês, para se tornar o campeão indiscutível da divisão.

Tyson Fury has weighed in at 281 POUNDS

Usyk is 226 pounds

Tyson Fury is 55 POUNDS heavier than Usyk pic.twitter.com/sJ4KGiQLyv

