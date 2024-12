Tom Aspinall elege Alex Poatan vs Ankalaev como a luta mais aguardada de 2025

Não é segredo que Tom Aspinall busca enfrentar Jon Jones a todo custo no peso-pesado do UFC, naquela que é classificada por parte da comunidade do MMA como a luta mais aguardada da modalidade em 2025. De todo modo, o britânico, fã de esportes de combate, revela que o confronto que sonha em ver acontecendo no octógono na próxima temporada tem Alex Pereira envolvido.

Em seu canal oficial no 'YouTube', Aspinall, sem titubear, elegeu a possível luta entre o campeão dos meio-pesados (93 kg) do UFC e Magomed Ankalaev como a que mais deseja assistir em 2025. Dessa forma, o dono do cinturão interino do peso-pesado, assim como uma parcela dos fãs e profissionais do MMA, fez um apelo para que o aguardado combate saia do papel.

No entanto, 'Poatan' não se mostra interessado em enfrentar o russo e o classifica como um lutador 'entediante'. Além disso, o striker informou que iria fazer de tudo para dificultar o caminho do rival para disputar o título da divisão. Por outro lado, Ankalaev, número um no ranking da categoria, constantemente ataca o campeão, promete destroná-lo e o acusa de estar fugindo da luta. Apesar da divergência entre as partes, Aspinall escancara sua torcida para que tudo se resolva e o embate aconteça.

"A luta que mais estou esperando é Alex vs Ankalaev. Que duelo de estilos. Canhoto e wrestler contra um nocauteador que é Alex. Em 2025, essa luta tem que ser feita. Essa pode ser a maior luta potencialmente no UFC, definitivamente nos meio-pesados. Isso é algo que estou muito esperando. Caras grandes, poder de nocaute, trocando golpes. Eu quero ver isso", declarou o lutador.

Registro de Aspinall no MMA

Tom Aspinall, de 31 anos, é um dos melhores lutadores de MMA da atualidade. O britânico iniciou sua trajetória no esporte em 2014, estreou no UFC em 2020 e conquistou o cinturão interino do peso-pesado em 2023. Em sua carreira, o atleta construiu um cartel composto por 15 vitórias, sendo todas por via rápida (12 por nocaute e três por finalização), e três derrotas. Seus principais triunfos foram sobre Alexander Volkov, Andrei Arlovski, Curtis Blaydes, Marcin Tybura, Sergei Pavlovich e Serghei Spivac.