Técnico do Pachuca se anima com John Kennedy, do Flu: 'Pode ajudar muito'

Do UOL, em Doha (no Qatar)

O técnico do Pachuca, Guillermo Almada, confirmou que o clube mexicano negocia a contratação do atacante John Kennedy, do Fluminense, e deu a entender que a possibilidade é boa disso se concretizar.

O que aconteceu

A declaração foi dada após pergunta do UOL na Copa Intercontinental, no Qatar. O Pachuca havia acabado de ser derrotado por 3 a 0 para o Real Madrid, no estádio Lusail, e ficou com o vice-campeonato.

Segundo o treinador, as tratativas estão em curso. O argentino demonstrou entusiasmo com a possibilidade de contar com o autor do gol do título tricolor da Libertadores de 2023.

É verdade. Temos (interesse). Há negociações. Estamos conversando com o proprietário do seu passe. Existe a possibilidade dele jogar conosco. É um grande futebolista. Precisamos de alguns reforços para o Mundial de Clubes, vendemos alguns jogadores neste semestre e ele pode ser um jogador que pode nos ajudar muito

Guillermo Almada, técnico do Pachuca

Presidente do Flu confirma estágio avançado

O próprio presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, confirmou, na última segunda-feira (16), que as conversas estão em estágio avançado. A negociação deverá acontecer por empréstimo aos mexicanos.