Sondado pelo Palmeiras, jogador do Fortaleza acerta ida ao Fluminense

O Fluminense concretizou, nesta sexta-feira, a contratação do volante Hércules, que estava no Fortaleza. O jogador, que acertou um vínculo de cinco anos com o Tricolor carioca, chegou a ser sondado pelo Palmeiras para uma possível investida, mas o clube paulista não apresentou nenhuma proposta oficial.

O Fortaleza vendeu 70% dos direitos econômicos de Hércules para o Fluminense por R$ 29 milhões. Deste modo, esta foi a maior venda da história do Leão do Pici e do futebol cearense, superando a negociação que envolveu o atacante Moisés para o futebol mexicano, em 2023.

A assinatura do contrato e o anúncio oficial de Hércules no CT Carlos Castilho, do Fluminense, acontecerão logo após a realização de exames médicos.

Hércules, de 24 anos, que tinha contrato com o Fortaleza até 2026, chegou ao clube por R$250 mil para defender o sub-23 na temporada de 2022, em negociação com o Atlético-CE. Porém, o jogador chamou a atenção de Vojvoda, que o subiu para o profissional. Juntos, conquistaram o Campeonato Cearense duas vezes, além de duas Copas do Nordeste.

Em 2024, o jogador realizou 47 jogos, marcou sete gols e distribuiu três assistências. Hércules foi uma das principais peças da campanha histórica do Fortaleza, que terminou na quarta colocação do Campeonato Brasileiro, com 68 pontos.