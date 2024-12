Simeone prevê jogo divertido no duelo com Barcelona e exalta Raphinha: 'Tem coragem e estilo'

Mais do que rivalidade, o clássico entre Atlético de Madrid e Barcelona, marcado para este sábado, vai ser também divertido. Pelo menos foi esse o tom da entrevista coletiva do técnico Diego Simeone concedida nesta sexta-feira, véspera da partida entre as duas equipes.

Empatados em pontos no topo da tabela (38), a equipe do treinador argentino tem a vantagem de ter um confronto a menos que o Barcelona no Campeonato Espanhol. No entanto, ele minimizou essa questão e enfatizou a qualidade dos jogadores que vão estar em campo.

"Vamos atuar contra um time que conta com muitos jovens no meio-campo que saem muito bem para o jogo. O nosso time é bem compacto e procura machucar o rival para competir e melhorar. Temos os nossos pontos fortes e será um jogo divertido", afirmou o treinador.

Entre os destaques do clube catalão, Simeone voltou suas atenções para o brasileiro Raphinha. "É um dos melhores da competição. Tem coragem e estilo de jogo", comentou o treinador que também deu espaço no seu comentário para Lamine Yamal, ausente no clássico por estar contundido. "Outro jogador extraordinário."

Sobre a partida, Simeone quer o seu time com postura de vencedor. Sobre o tabu de não vencer o rival em seus domínios desde fevereiro de 2006, ele preferiu sair pela tangente. "Estamos percorrendo o nosso caminho e temos de fazer a nossa parte. Os resultados no torneio vão dizer até onde podemos chegar", declarou.