Simeone elogia Raphinha antes de duelo entre Barcelona e Atlético de Madrid: "Um dos melhores da liga"

Nesta sexta-feira, em coletiva de imprensa, Diego Simeone abordou o confronto entre Barcelona e Atlético de Madrid, válido pela 19ª rodada do Campeonato Espanhol, e valorizou o brasileiro Raphinha, um dos protagonistas do clube catalão na temporada.

"Estamos conversando sobre isso há um mês e meio, a equipe trabalha bem unida, busca em cada jogo o local onde achamos que podemos machucar o adversário para competir. Gosto da juventude que eles têm no meio campo, com rapazes que praticam um futebol muito bom, o Raphinha, que é um dos melhores da LaLiga pela sua coragem e forma de jogar", declarou.

Esta é a temporada com mais participações em gols por clubes na carreira de Raphinha. Em 24 jogos disputados até o momento, o brasileiro balançou as redes em 17 oportunidades e contribuiu com oito assistências, totalizando 25 participações em gols.

Lewy Ball looking forward to Atlético pic.twitter.com/6xB57cmcwr ? FC Barcelona (@FCBarcelona) December 20, 2024

A marca pessoal de Raphinha foi atingida antes mesmo da temporada chegar na metade. Ele tem sido um dos grandes responsáveis pela grande campanha que o Barcelona vem fazendo no Campeonato Espanhol e na Liga dos Campeões.

O brasileiro chegou ao clube espanhol em 2022 e não estava conseguindo se firmar, sendo até mesmo especulado para deixar a equipe. Com a chegada do técnico Hansi Flick no início desta temporada, o jogador se tornou um dos capitães da equipe e ganhou a confiança de seu comandante que, quando chegou ao clube, avisou a diretoria que gostaria de contar com o atleta de 28 anos.

Atual líder do Campeonato Espanhol, com 38 pontos, o Barcelona recebe o Atlético de Madrid, segundo colocado, com a mesma quantidade de pontos e uma partida a menos, no Camp Nou. O embate ocorre neste sábado, às 17h (de Brasília).