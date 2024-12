São Paulo teve déficit gigantesco porque parou de vender, diz Arnaldo

O São Paulo vai acabar 2024 com um "déficit gigantesco" porque não conseguiu vender jogadores como em temporadas passadas, analisou o colunista Arnaldo Ribeiro no Posse de Bola.

O São Paulo não vende um jogador por uma grande soma [de dinheiro] desde o Beraldo e viu essa roda travar.

Teve um déficit gigantesco porque parou de vender. Então, não conseguiu formar um grande time e vai ter mais dificuldade de fazer isso.

Arnaldo Ribeiro

Para o colunista, esse é um dos motivos de o presidente Julio Casares tentar formar uma parceria da base do São Paulo com o empresário grego Evangelos Marinakis, que é dono de clubes de futebol na Inglaterra, em Portugal e na Grécia.

É por isso que o São Paulo tenta fazer da sua base algo diferente para voltar a ter potencial de venda.

Não tem segredo -- não há patrocínio master, naming rights, que garanta receita como a venda de um jogador de futebol.

Arnaldo Ribeiro

