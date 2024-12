Santos encaminha venda de Lucas Barbosa para o Red Bull Bragantino

O Santos encaminhou a venda de Lucas Barbosa ao Red Bull Bragantino. A informação foi incialmente divulgada pelo jornalista Venê Casagrande e confirmada pela Gazeta Esportiva.

O jogador de 23 anos se destacou no Juventude ao longo de 2024 e voltou à Vila Belmiro valorizado. No Sul, foram 56 partidas, 14 gols e cinco assistências.

No profissional do Santos foram 65 aparições, sete bolas na rede e quatro passes para tentos. Ele saiu do Peixe em julho de 2023, quando foi emprestado ao Coritiba. O garoto não se firmou na equipe paranaense e foi cedido ao Juventude em janeiro.

Agora, portanto, o destino de Lucas Barbosa deve ser o Red Bull Bragantino. A equipe paulista lutou contra o rebaixamento neste ano, mas conseguiu se manter na Série A após vencer na última rodada.

O Massa Bruta também vai disputar o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil em 2025.